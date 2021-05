Piqué provoca Vidal sulla Champions, Arturo risponde e fa impazzire i tifosi dell’Inter: “La prossima è mia”

Il centrocampista dell'Inter non si accontenta dello scudetto e punta all'Europa

Gerard Piqué e Arturo Vidal protagonisti di un simpatico e curioso siparietto social. Il centrocampista cileno dell'Inter, dopo aver postato sul proprio profilo Instagram una foto con i 12 titoli vinti in carriera, con l'ultimo scudetto conquistato con il club nerazzurro, ha ricevuto la risposta del suo ex compagno di squadra ai tempi del Barcellona .

"Ma se giochi con gli zoppi... Quando la Champions?". Vidal infatti non ha mai trionfato in Europa, ma il centrocampista di Conte non si è perso d'animo e ha rilanciato con una promessa che ha fatto impazzire il popolo nerazzurro: "La prossima sarà mia".