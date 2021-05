Marotta si sbilancia su Conte: “Nessun piano B, penso che continuerà con noi”. E sul mercato…

L'amministratore delegato nerazzurro fa chiarezza sulle strategie in vista della prossima estate

E sul mercato aggiunge: "Non conosco ancora le linee guida ma ascolteremo cosa ci dirà la proprietà. Siamo in difficoltà come ogni grande club, dobbiamo trovare nuovi modelli. Abbiamo perso 70 milioni di introiti. Anche per questo la potenza sul mercato sarà ridotta".