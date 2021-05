Dalla Spagna – Conte cerca rinforzi a centrocampo: torna di moda van de Beek, lo United apre

Il centrocampista olandese è destinato a lasciare il Manchester United in estate

Donny van de Beek, centrocampista olandese del Manchester United, torna in orbita Inter. Come riportato dal portale spagnolo Fichajes.net, l'ex Ajax è alla ricerca di una nuova squadra dopo l'avventura non andata a buon finire in Inghilterra con i Red Devils.