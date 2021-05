De Boer: “Scudetto? Contento per il club e i tifosi. Io all’Inter in un momento difficile. Su de Vrij…”

L'ex tecnico nerazzurro ora siede sulla panchina della Nazionale olandese

Raffaele Caruso

Frank de Boer, ex tecnico dell'Inter e commissario tecnico dell'Olanda, si è concesso ai microfoni di Tuttosport per parlare dello scudetto dell'Inter e ricordare la sua parentesi, non certamente indimenticabile, sulla panchina nerazzurra.

Ecco le sue parole: "Sono molto contento per Stefan e in generale per tutta l’Inter, a partire dai tifosi. Quello nerazzurro è un top club ed è bello che sia tornato a trionfare dopo tanti anni di dominio da parte della Juventus. È uno scudetto importante per l’Inter e anche per il campionato italiano, che cambia padrone".

Il passato in nerazzurro: "Sono pochi i giocatori della mia Inter rimasti nella squadra che ha appena conquistato il campionato, Handanovic, D’Ambrosio, Ranocchia, Perisic e Brozvic. Io ho allenato il club nel 2016, in un momento difficile. Infatti in quell’anno cambiarono tre/quattro allenatori. Quella attuale è un’altra Inter. Complimenti a tutti per il risultato ottenuto".