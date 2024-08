LIVE – Segui la CRONACA in diretta di Pisa-Inter

Tutto pronto per Pisa-Inter, quarta amichevole del precampionato nerazzurro che va in scena all’Arena Garibaldi. “Derby” fra squadre nerazzurre, ma anche derby tra fratelli, visto che sulla panchina dei toscani siede Filippo Inzaghi, fratello di Simone. Di seguito la cronaca in diretta della partita a cura di Passione Inter:

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI PISA-INTER

PISA (3-4-2-1): 47 Semper; 33 Calabresi, 4 Caracciolo, 5 Canestrelli; 19 Esteves, 36 Piccinini, 6 Marin, 20 Beruatto; 11 Tramoni, 7 Mlakar; 32 Moreo.

A disposizione: 1 Nicolas, 3 Angori, 9 Bonfanti, 10 Vignato, 15 Touré, 16 Sala, 17 Rus, 25 Coppola, 24 Trdan, 27 Raychev, 30 Arena, 37 Giani, 39 Tosi, 74 Jevsenak, 95 Primasso.

Allenatore: Filippo Inzaghi.

INTER (3-5-2): 13 Martinez; 31 Bisseck, 15 Acerbi, 47 Fontanarosa; 54 Kamate, 23 Barella, 22 Mkhitaryan, 7 Zielinski, 30 Carlos Augusto; 11 Correa, 24 Salcedo.

A disposizione: 1 Sommer, 12 Di Gennaro, 8 Arnautovic, 16 Frattesi, 20 Calhanoglu, 21 Asllani, 32 Dimarco, 50 Aidoo, 52 Berenbruch, 55 Motta, 57 Quieto, 95 Bastoni.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: Crezzini.

Assistenti: Raspolini, Garzelli.

Quarto ufficiale: Galipò