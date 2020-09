Playoff Serie A, Infantino apre: “Dobbiamo mettere idee sul tavolo”

E’ stato un anno complicato, difficile, per tutto quello che è successo dal punto di vista sanitario ed anche lo sport, e dunque il calcio, è stato colpito in maniera profonda ed ora si studiano delle mosse per rilanciarlo. Negli ultimi tempi infatti la Serie A non è più il campionato seguito di prima e l’obiettivo è riprendere appeal.

L’ipotesi playoff – uscita nei precedenti – stuzzica anche il presidente della FIFA Gianni Infantino. Queste le sue parole riportate da Calcio&Finanza: “Credo che, specialmente in questo periodo complicato, sia necessario mettere varie idee sul tavolo. Come fare per rendere una competizione più interessante? Il campionato italiano e’ stato veramente appassionante un questi ultimi anni? Che tipo di torneo è se il 90% delle squadre possono ambire al massimo al secondo posto? Porsi queste domande, non solo in Italia ma ovunque, é più che legittimo. Bisogna capire se si puo’ pensare ad altro”.

