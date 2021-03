Pochi ma buoni, l’Inter mette in campo “solo” 22 giocatori: è l’ultima in Serie A

Sei punti di vantaggio sul Milan secondo in classifica, dieci sulla Juventus, che ha però una gara in meno. L’Inter di Antonio Conte dopo l’uscita dalle competizioni europee con il quarto posto nel girone di Champions League ha decisamente cambiato marcia, ed ora vuole consolidare giornata dopo giornata il primato in classifica. Mancano 13 partite, 13 finali da giocare per riportare lo Scudetto a Milano sponda nerazzurra.

Come riportato da Transfermarkt ieri sera al Tardini si sono scontrate la prima e l’ultima squadra di una speciale classifica: quella del numero di giocatori più utilizzati in Serie A. Il Parma di Roberto D’Aversa – in uno dei momenti peggiori della sua storia recente – ne ha messi in campo addirittura 37, segno anche della mancata continuità vista fin qui. Dall’altro lato l’Inter di Conte ne ha schierati soltanto 22 di cui uno, Radja Nainggolan, è stato ceduto nella finestra di mercato di gennaio al Cagliari. Pochi ma buoni, dice il detto. In realtà il dato non è per niente casuale: la continuità di questi mesi della squadra nerazzurra è figlia anche e soprattutto delle scelte ben precise del tecnico, che ha trovato il suo undici titolare perfetto.