Berti carica l’Inter: “Siamo in fuga, non ditelo a nessuno”. Poi parla della gara con l’Atalanta

Nella serata di ieri l’Inter di Antonio Conte ha trovato un importante successo contro il Parma, che ha lanciato in classifica la formazione nerazzurra a ben sei lunghezze di vantaggio sulla principale inseguitrice, il Milan di Stefano Pioli. Intervistato ai microfoni di Radio Kiss Kiss, l’ex calciatore della Beneamata Nicola Berti ha lodato la squadra, parlando della lotta per il tricolore: “Siamo in fuga, ma non ditelo a nessuno. Credo allo scudetto, ma attenzione alla gara con l’Atalanta”.

Nell’ultima giornata hanno fatto poi discutere le parole di Lorenzo Insigne, che dopo il pareggio del suo Napoli contro il Sassuolo ha apostrofato i compagni con parole non propriamente gentili. Queste le sue dichiarazioni: “A volte bisogna alzare la voce, ma nello spogliatoio. Non si può dire “squadra di m***”, al massimo puoi dire che “State giocando di m***”.