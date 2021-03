Uruguay, nelle convocazioni di Tabarez rispunta Vecino. In lista altri quattro giocatori di A

Matias Vecino non è ancora sceso in campo con la maglia dell’Inter durante questa stagione. Il centrocampista è infatti in ripresa dopo il brutto infortunio che l’ha tenuto lontano dai campi per diversi mesi, ma sino ad ora è stato impiegato solo nella partita della Primavera contro il Genoa.

Nonostante questo, però, il commissario tecnico della Nazionale dell’Uruguay Oscar Tabarez ha scelto di convocarlo in vista dei prossimi due impegni della selezione contro Argentina e Bolivia, valevoli per le qualificazioni a Qatar 2022 ed i programma per la fine del mese di marzo.

In lista anche altri calciatori militanti nel campionato di Serie A. Figurano fra i convocati Martin Caceres, Diego Godin, Rodrigo Bentancur e Nahitan Nández. Di seguito l’elenco completo:

