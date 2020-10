Altro appuntamento, come ogni settimana, con Passione Inter in diretta su Radio Nerazzurra durante #SocialMediaClub. Quest’oggi, con il nostro Lorenzo Polimante ospite di Sergio Sironi e Lapo De Carlo, si è parlato del match di ieri sera di Champions e del momento difficile che sta attraversando l’Inter in questo momento.

>>>> ASCOLTA L’EPISODIO QUI <<<<

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<