Social – Vidal risponde alle critiche dopo il Borussia M: mostra i suoi dati del match!

Non ci sta Arturo Vidal. Le critiche ricevute dopo la partita di ieri sera di Champions League contro il Borussia Mönchengladbach state tante. Pesa come un macigno sulla sua prestazione il fallo commesso che ha portato al rigore, poi trasformato da Ramy Bensebaini per il momentaneo 1-1.

Vidal è stato poi anche protagonista nel vantaggio degli ospiti, lasciandosi sfilare alle spalle Hofmann ma probabilmente una deviazione gli ha vietato l’intervento difensivo. Il cileno non ci sta e ha risposto alle critiche tramite il suo account Instagram, pubblicando i dati personali del match di ieri: 90,9& di precisione passaggi; 10 contrasti vinti; 3 contrasti aerei vinti; 6 intercetti; 7 tackles; 100% dribbling riusciti; 2 palle lunghe; 1 passaggio chiave.

