Verso Genoa-Inter: info e orario della conferenza stampa di Antonio Conte

Sabato pomeriggio alle ore 18:00 a Marassi l’Inter di Antonio Conte torna in campo per la terza partita di questo filotto dal derby fino al match contro l’Atalanta di domenica 8 novembre. Non c’è tempo di rifiatare dopo il pareggio in Champions League di ieri sera, i nerazzurri saranno impegnati contro il Genoa.

Come comunicato dal club, il tecnico interista domani alle 14:00 risponderà alle domande dei giornalisti collegati nella consueta conferenza stampa. Le parole di Conte potranno essere seguite in diretta su Inter TV, sui canali digitali del club e – come sempre – su Passioneinter.com.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<