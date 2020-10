Eto’o non ha dubbi: “Mourinho è speciale, nessuno come lui. Inter? Club più grande d’Italia”

Difficile dimenticare il passato, soprattutto quando è un passato vincente. Samuel Eto’o è stato uno dei grandi protagonisti dell’Inter del Triplete guidata da José Mourinho in panchina ed il legame che si è creato in quella squadra non si cancella con il tempo. Una squadra vincente fa la differenza anche dal punto di vista umano e fuori dal campo, e quell’Inter era magica anche in questo.

Eto’o ai microfoni di Sport24.ru è tornato a parlare proprio del tecnico portoghese e del club nerazzurro: “Mourinho è un allenatore speciale. Non ce ne sono come lui, per questo viene chiamato Special One. Assolutamente meritato. A proposito di questo, l’Inter non è mai stato un club medio! È il club più grande d’Italia. È logico che con una squadra del genere Mourinho abbia vinto la Champions League”.

