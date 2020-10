Galante: “Giusto dare fiducia a Conte, modulo? Questione di numeri. Eriksen deve dare di più”

Non è un momento facile per l’Inter di Antonio Conte, che sta attraversando un periodo in cui raccoglie sicuramente meno di quello che semina. Anche ieri sera contro il Borussia Mönchengladbach è arrivato un 2-2 a San Siro nonostante le tante occasioni create e l’emergenza a cui il tecnico deve far fronte.

Ai microfoni di Tuttomercatoweb.com durante Maracanà ha fatto il punto l’ex Inter Fabio Galante: “Difesa? Si gioca a tre ma poi c’è il giocatore che scivola a dietro e ritorna a quattro. Il discorso dei moduli è solo una questione di numeri. Al derby sono mancati tanti giocatori, ieri anche Skriniar. Il ritmo non è stato troppo alto e ci sono stati degli errori, ma non me la sento di criticare la squadra e di dire che è colpa della difesa a tre. Conte poteva fare qualcosa in corsa? Forse, ma è lui che conosce bene i suoi giocatori”.

ERIKSEN – “Deve dare molto di più per le qualità che ha. Se poi non rientra tra i preferiti di Conte perché preferisce come intensità altri è un altro discorso. Tecnicamente non si discute però. Spero che torni a dimostrare le sue qualità”.

CONTE – “Sì. Hanno avuto una riunione importante dopo il ko in finale di EL e hanno deciso di remare tutti nella stesa direzione. E’ giusto dargli fiducia e sono sicuro che l’Inter tornerà quella vista nel post-Covid”.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<