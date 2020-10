Pastorello su Lukaku: “In questo momento il miglior attaccante del mondo. L’Inter la scelta giusta, i tifosi…”

E’ entrato nel cuore dei tifosi dell’Inter in poco meno di un anno a furia di prestazioni e – soprattutto – di gol. 34 la scorsa stagione, già 6 in questo primo mese. L’atteggiamento mostrato da Romelu Lukaku al termine del pareggio di ieri contro la Champions League ha dimostrato ancora una volta che campione è.

Ai microfoni di Sky Sport UK ha parlato il suo agente Federico Pastorello: “Il suo trasferimento in Italia è stata la scelta migliore da fare, perché l’Inter è una grande famiglia e tutti i tifosi sono pazzi di lui. Lukaku è un giocatore moderno con grande sensibilità e quando sente l’affetto degli altri diventa il miglior giocatore che il mercato possa offrire. L’Inter non ha alcuna intenzione di venderlo ovviamente. Come quantità, attitudine e mentalità in questo momento è il migliore attaccante del mondo”.

