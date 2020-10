Dove vedere Genoa-Inter, diretta TV e streaming del match

Dove vedere Genoa-Inter in diretta TV e streaming



Dove vedere Genoa Inter? Dopo il pareggio all’esordio in Champions League contro il Borussia Mönchengladbach, arrivato in extremis grazie alla rete di Lukaku al 90′, per l’Inter è in programma anche il ritorno in campo in Serie A. La squadra di Conte sarà di scena allo stadio Marassi di Genova, dove alle ore 18 di sabato 24 ottobre farà visita al Genoa di Rolando Maran. Entrambe le squadre, purtroppo, sono state colpite duramente dal Covid, ed infatti si presenteranno al fischio d’inizio con diversi assenti causati dal virus.

Informazioni utili per seguire il match

Dove vedere Genoa-Inter? Il match della 5a della prima giornata di campionato sarà visibile su Sky sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). La gara sarà visibile anche in diretta streaming. Gli abbonati Sky potranno seguirla sia su dispositivi mobili quali tablet e smartphone, sia su pc e notebook, mediante Sky Go. C’è inoltre l’opzione Now Tv, che permette di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare a coloro che acquistano uno dei pacchetti offerti. Su Passioneinter.com sarà fornita, come di consueto, la diretta testuale del match, mentre sul nostro canale YouTube potrete assistere alla live reaction.

Genoa-Inter, le probabili formazioni

GENOA (3-5-2): Perin; Bani, C. Zapata, Masiello; Ghiglione, Rovella, Badelj, Radovanovic, Czyborra; Pandev, Shomurodov. All. Maran.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Vidal, Perisic; Eriksen; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Conte.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<