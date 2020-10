Il retroscena di Cocca (ex allenatore Lautaro): “Consigliai al presidente del Racing di aspettare a cederlo, ma ecco cosa accadde”

Con lui in panchina Lautaro Martinez ha vissuto il miglior periodo con la maglia del Racing, ed ora Diego Cocca, ex allenatore del Toro, non può che parlare bene di lui. Ai microfoni di Mediotiempo, il tecnico argentino ne ha esaltato in particolare la mentalità. “Lautaro è sempre stato un ragazzo molto maturo per la sua età, molto convinto di quello che voleva perseguire. Abbiamo avuto la fortuna di trovarci nel momento in cui era maturo e abbiamo potuto aiutarlo dandogli continuità perché potesse crescere. I giovani spesso ti sorprendono per quanto velocemente si adattano e per come rispondono bene”.

Poi, ecco il retroscena: “Avevo chiesto al presidente del Racing di posticipare la sua partenza, perché per me non era ancora arrivato al massimo del suo potenziale. Ero convinto che potesse essere venduto per una cifra molto più alta, ma poi l’Inter è arrivata ed ha messo sul tavolo una somma molto importante, per la quale non si poteva dire di no. Aveva tutto per andare in Europa, non ha limiti, è in Nazionale e sarà un giocatore decisivo. Ci sono pochissimi cannonieri come lui: poi bisogna vedere come matura, io lo vedo come una persona molto calma”.

