CdS – Grana Inter, arriva la conferma dai tamponi: Radu e Gagliardini ancora positivi

Continuano le brutte notizie in casa Inter. Dopo la positività di Achraf Hakimi, comunicata a poche ore dal fischio d’inizio della gara contro il Borussia Mönchengladbach, secondo il Corriere dello Sport sarebbero arrivati in questi minuti anche gli esiti dei tamponi a cui si sono sottoposti ieri Ionut Radu e Roberto Gagliardini. I due, positivi già da qualche giorno, sono risultati ancora tali, motivo per cui è da escludere la loro presenza in vista della gara contro il Genoa in programma sabato alle ore 18 a Marassi.

La speranza, a questo punto, è quella di recuperarli in vista del prossimo impegno in Champions League, martedì 27 alle ore 19 contro lo Shakhtar Donetsk. Nella giornata di domani, invece, arriveranno gli esiti dei tamponi a cui si sono sottoposti oggi Milan Skriniar ed Ashley Young.

