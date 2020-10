L’Inter fa la conta degli indisponibili: da Hakimi a Sanchez, la situazione tra infortuni e casi Covid

Dopo i risultati altalenanti delle prime uscite di stagione, l’Inter è costretta a leccarsi le ferite anche in merito ad infortunati e casi Covid. I nerazzurri, infatti, sono alle prese con una rosa falcidiata dai problemi, tanto che la panchina a disposizione di Antonio Conte per ogni partita è tornata ad essere molto risicata. Gli ultimi della lista ad andare in infermeria sono stati Achraf Hakimi, positivo al Covid, ed Alexis Sanchez, uscito per un affaticamento muscolare a fine primo tempo della gara contro il Borussia Mönchengladbach. Ad essi si aggiunge poi Stefano Sensi, anche lui alle prese con qualche acciacco di natura muscolare.

Inter, la situazione tra infortunati e casi Covid

Qual è quindi la situazione dell’infermeria in casa Inter? Ecco un riepilogo:

Infortunati:

Alexis Sanchez – Contrattura all’adduttore destro, si spera di averlo a disposizione contro il Genoa.

Stefano Sensi – Affaticamento muscolare, si spera di averlo a disposizione contro il Genoa.

Matias Vecino – Lungodegente, rientrerà da novembre.

Casi Covid:

Ionut Radu e Roberto Gagliardini – Ancora positivi, esito dei tamponi arrivato pochi minuti fa.

Ashley Young – In attesa dell’esito di un nuovo tampone, risultato atteso domani.

Milan Skriniar – In attesa dell’esito di un nuovo tampone, risultato atteso domani.

Achraf Hakimi – In attesa dell’esito del secondo tampone, risultato atteso ad ore.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<