Prima volta per Palacios: perché può già ESORDIRE con l’Inter

Monza-Inter sarà una partita delicata per l’Inter, vogliosa di una vittoria per lanciarsi al meglio nella doppia sfida ravvicinata con Manchester City e Milan. La sfida della 4a giornata di Serie A, però, sarà anche una serata speciale per un nuovo arrivato in casa nerazzurra: Tomas Palacios.

Prima convocazione per il colosso argentino, che non partirà in campo dal primo minuto e siederà in panchina all’U-Power Stadium. Una scelta inevitabile: è arrivato da troppo poco, deve ancora ambientarsi e comprendere al meglio i meccanismi del gioco di Inzaghi. Tuttavia, un suo esordio a partita in corso non è da escludere a priori. Vediamo i motivi.

Va subito chiaro come si tratti di uno scenario improbabile, visti anche i piedi di piombo con i quali Inzaghi affrontare l’inserimento dei nuovi giocatori. Tuttavia, ci sono alcune riflessioni che potrebbero portare seriamente il tecnico a prendere la decisione di far esordire Palacios. E riguardano la condizione fisica di Bastoni e Dimarco.

I due azzurri, infatti, hanno giocato entrambe le partite con la Nazionale Italiana. Un doppio impegno pesante e che potrebbe far optare per un riposo extra. Ecco perché, se il risultato fosse ampiamente favorevole, Inzaghi potrebbe decidere di risparmiare del tutto Bastoni, lasciandolo in panchina, e di sostituire Dimarco, titolare sulla sinistra, proprio con Palacios, avanzando Carlos Augusto.

Il brasiliano d’altronde non dovrebbe avere troppe chance di partire titolare all’Etihad Stadium e potrebbe giocare tutti 90 minuti contro il Monza. Discorso ancor più funzionante per Palacios, fuori dalla lista UEFA e, quindi, non arruolabile contro il Manchester City.

In sostanza, se l’Inter dovesse aver acquisito il risultato con largo anticipo e se Inzaghi decidesse di dare maggior riposo ai suoi titolarissimi, l’esordio di Palacios potrebbe diventare realtà. Uno scenario tutt’altro che scontato, ma l’argentino può già sperare di vivere i suoi primi minuti in maglia nerazzurra.