Il City accende la rivalità: “Contro l’Inter la notte più bella di sempre”

In attesa del ritorno in campo dell’Inter fissato per questa sera contro il Monza, lo sguardo tra i tifosi nerazzurri è anche rivolto ad una delle sfide più importanti di questo inizio di stagione. Mercoledì sera, infatti, la squadra di Simone Inzaghi tornerà ad affrontare il Manchester City nella delicata trasferta inglese.

Come ricordato dai citizen nel presentare il primo impegno in Champions League con qualche giorno di anticipo, l’unico precedente tra le due formazioni risale proprio alla finale di Istanbul del giugno 2023 vinta dalla formazione di Pep Guardiola con la rete decisiva di Rodri che ha consegnato al club il suo primo titolo europeo.

Una serata che il City ha voluto ricordare per accendere subito la rivalità con l’Inter: “E’ stata la notte più bella nei 129 anni di storia del Club, la vittoria ha anche sancito la tripletta di Premier League, FA Cup e Champions League e ha scatenato scene emozionanti di gioia sfrenata tra giocatori, personale e tifosi in Turchia. E’ stata la 300esima vittoria di Pep Guardiola come allenatore del City, il trionfo ha visto anche il visionario catalano diventare il primo allenatore nella storia del calcio a realizzare per due volte il Triplete, dopo che Guardiola aveva già guidato il Barcellona a questa impresa unica nel 2009”.