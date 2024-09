Cagliari-Napoli nel CAOS: partita sospesa e intervento di Oriali

E’ stata ordinata la sospensione del match tra Cagliari e Napoli per qualche minuto a causa del disordine avvenuto in tribuna tra le due tifoserie. Dopo lo scoppio di qualche petardo e il lancio di fumogeni, nella partita delle 18.00 della quarta giornata di Serie A, l’arbitro La Penna ha comunicato la sua decisione ai due allenatori, Antonio Conte e Davide Nicola, i quali hanno subito mostrato grande collaborazione.

Per placare il caos avvenuto sugli spalti dell’Unipol Domus, è stato necessario l’intervento in particolare dei calciatori partenopei per tentare di mediare con i propri sostenitori. Decisivo, in tal senso, anche il lavoro svolto da Lele Oriali, collaboratore azzurro mandato direttamente da Conte sotto lo spicchio occupato dai tifosi ospiti per far tornare il sereno tra i tifosi del Napoli.

Dopo qualche minuto, infatti, una volta tornato l’ordine sulle tribune, l’arbitro ha incassato l’ok per poter far riprendere il match tra Cagliari e Napoli.