Le formazioni UFFICIALI di Monza-Inter: Inzaghi cambia tutto

Tutto pronto per la sfida in programma questa sera alle 20.45 nel posticipo della quarta giornata di Serie A. Come annunciato dai due club, sono state diffuse le formazioni ufficiali di Monza-Inter che si affronteranno tra pochi minuti sul terreno di gioco dell’U-Power Stadium.

Come ampiamente previsto negli ultimi giorni, Simone Inzaghi sceglie il turnover ed opera diversi cambi soprattutto in difesa e a centrocampo. Opportunità dal 1′, dunque, per Asllani al posto di Calhanoglu e soprattutto per Davide Frattesi, il calciatore più atteso dal popolo interista dopo le due reti messe a segno in Nazionale. In avanti, invece, nessuna sorpresa: confermatissima la coppia formata da Lautaro e Thuram.

Queste le formazioni ufficiali di Monza-Inter: