Settimana di fuoco per l’Inter: il MESSAGGIO di Inzaghi alla squadra

Riparte la stagione dell’Inter dopo lo stop della pausa nazionali e i nerazzurri sono subito chiamati a una settimana di fuoco. A partire dalla sfida dell’U-Power Stadium contro il Monza, che potrebbe permettere di staccare la Juventus in classifica, passando dall’esordio in Champions League contro il Manchester City, fino al derby di domenica prossima.

Un trittico importante, che Inzaghi vuole affrontare nel migliore dei modi e senza lasciare nulla al caso. Portare a casa solo risultati positivi manderebbe un segnale forte alla Serie A, ma anche alle avversarie in Europa, rilanciando la candidatura nerazzurra per un ruolo da protagonisti.

Questo è il messaggio che Inzaghi ha voluto trasmettere alla squadra, come riportato dal Corriere dello Sport. Un concetto sul quale il tecnico si è soffermato a lungo in questi giorni, una volta rientrato tutto il gruppo dagli impegni in giro per il mondo. Saranno gare importanti per indirizzare la stagione dell’Inter, a partire dalla sfida, da non sottovalutare in nessun modo, contro il Monza.