Scaroni: “Vecchio progetto San Siro? Difficile. Il Milan ha un’altra priorità”

Intervenuto ai microfoni di MilanTV, Paolo Scaroni ha parlato del progetto stadio, dopo l’incontro avuto da Milan e Inter con il Sindaco di Milano, Beppe Sala. Abbandonata l’ipotesi di ristrutturare San Siro, il presidente dei rossoneri ha voluto ribadire come la priorità del club sia la costruzione di un nuovo impianto, ma nella zona di San Donato Milanese.

Queste le sue parole:

“È emersa l’ipotesi di ripescare il vecchio progetto San Siro. Si tratta di un mio vecchio sogno, ma è un percorso che presenta difficoltà: non è nulla di deciso e scontato. Lo seguiamo, ma abbiamo come priorità numero uno San Donato. Abbiamo ben chiaro che San Donato avanza ed è l’ipotesi che in questo momento preferiamo. C’è stato l’incontro con il sindaco di Milano l’altro giorno e si è parlato delle ipotesi per la città di Milano. Gli abbiamo spiegato che la ristrutturazione non è possibile, il risultato non sarebbe mai del livello che meritano i club milanesi”.