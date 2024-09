Inzaghi sceglie il “turnover ragionato”: pronte QUATTRO novità

La frenata della Juventus in casa dell’Empoli apre nuove prospettive in casa Inter: una vittoria con il Monza permetterebbe di staccare i bianconeri e di lanciarsi con il vento in poppa verso la sfida di Champions League con il Manchester City. Simone Inzaghi, però, non è tipo da facili entusiasmi e sa l’importanza di gestire al meglio questa settimana delicata, che si chiuderà con il derby.

Ecco perché il tecnico nerazzurro ha scelto il “turnover ragionato” per la sfida dell’U-Power Stadium, come scrive La Gazzetta dello Sport, Saranno 4 i cambi rispetto alla formazione tipo, con alcune certezze da non toccare: ad esempio, la coppia Thuram-Lautaro Martinez.

Spazio ad alcune novità negli altri reparti: De Vrij ha bisogno di minutaggio, con Acerbi che potrà prepararsi al meglio per la super-sfida con Haaland; mentre Carlos Augusto concederà un po’ di riposo a Bastoni (Palacios non è ancora pronto). Sulle fasce, invece, nessuna novità, con Dumfries che terrà i motori in caldo per la sfida dell’Etihad Stadium.

Doppia novità in mediana: Frattesi troverà la sua prima maglia da titolare, con Asllani che prenderà le redini del centrocampo. Entrambi, alla prima da titolari in stagione, saranno accompagnati dall’inossidabile Mkhitaryan.