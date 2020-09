Primavera – SPAL-Inter 2-1: non basta Casadei per centrare il pareggio

Dopo la vittoria ottenuta alla prima giornata contro la Sampdoria, l’Inter non riesce a centrare il bis in casa della SPAL. I padroni di casa, infatti, superano i nerazzurri per 2-1 grazie ai gol di Ellertsson e Seck, nonché ad una partita complessivamente giocata meglio. Non è bastato, per la squadra di Madonna, il gol di Casadei che ha accorciato le distanze e l’assalto finale alla porta di Galeotti. Anche lo stesso Stankovic ha consentito all’Inter di rimanere in partita più volte grazie a diverse grandi parate, ma i suoi sforzi non sono stati sufficienti per evitare la sconfitta.

Formazioni:

SPAL: 1 Galeotti, 2 Alcides, 3 Iskra, 4 Peda, 5 Owolabi, 6 Zanchetta, 7 Attys, 8 Ellertsson, 9 Moro, 10 Seck, 11 Piht

A disposizione: 12 Rigon, 13 Szyszka, 14 Csinger, 15 Raitanen, 16 Suffer, 17 Borsoi, 18 Roda, 19 Mamas, 20 Semprini, 21 Fiori, 23 Stefanski, 24 Campagna

Allenatore: Giuseppe Scurto.

INTER:1 Stankovic; 2 Moretti, 4 Kinkoue, 5 Sottini; 7 Vezzoni, 8 Mirarchi, 6 Squizzato, 11 Carboni, 3 Dimarco; 10 Oristanio, 9 Satriano

A disposizione: 12 Botis, 21 Magri, 13 Hoti, 14 Moretti, 15 Sangalli, 16 Wieser, 17 Casadei, 18 Iliev, 19 Bonfanti, 20 Akhalaia

Allenatore: Armando Madonna.

Marcatori: 16′ Ellertsson (S), 70′ Seck (S), 85′ Casadei (I).

Ammoniti: Owolabi (S), Semprini (S), Borsoi (S).

Espulsi: /

