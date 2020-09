Dall’Inghilterra – Tottenham su Skriniar ma non alle cifre dell’Inter: Mourinho offre un difensore in cambio?

Milan Skriniar continua ad essere l’oggetto dei desideri del Tottenham di José Mourinho. Il club inglese, però, ad oggi non dispone delle risorse economiche necessarie per soddisfare le richieste dell’Inter, che si aggirano intorno ai 60 milioni di euro. Una cifra elevatissima nel periodo post-Covid, difficile da raggiungere cash anche dai club inglesi, notoriamente facoltosi. Proprio per questo motivo, stando a quanto riporta football.london dall’Inghilterra, i londinesi starebbero preparando un’offerta che comprenda anche una contropartita tecnica, così da abbassare la cifra cash richiesta dall’Inter.

Il calciatore individuato da Mourinho sarebbe Juan Foyth, difensore centrale argentino classe 1998, il cui agente aveva assicurato il gradimento per la pista nerazzurra proprio ai nostri microfoni solo qualche mese fa. L’Inter, però, avrebbe risposto con un secco ‘no’: l’unica soluzione accettata per liberarsi di Skriniar sarebbe l’incasso pieno, che verrebbe poi reinvestito già in questa sessione di mercato per tentare l’assalto a N’Golo Kanté.

