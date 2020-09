Cassano scatenato a Sky: “Eriksen non può non giocare in questo centrocampo. Kanté? Corridore con pochissima qualità”

Intervistato dai microfoni di Sky, Antonio Cassano ha detto la sua sul momento dell’Inter, commentando anche il profilo di due centrocampisti accostati al mondo nerazzurro. Uno perché già ne è compreso, ovvero Christian Eriksen, l’altro perché rappresenta il grande sogno di Antonio Conte: N’Golo Kanté. Ecco le sue dichiarazioni.

Eriksen – “Per quanto mi riguarda, l’Inter era vicinissima allo Scudetto anche lo scorso anno, poi è stata lei a lasciarlo andare. Il problema più grande è che ci sono tanti giocatori che a Conte non piacciono. Uno su tutti, Eriksen: è una follia per me non farlo giocare in qualsiasi centrocampo del mondo. Lo volevano tutti, dal Real Madrid al Barcellona. Non posso pensare che in un centrocampo normale, come quello dell’Inter, per lui non ci sia posto. Qualcosa non quadra, qualcosa non torna. Nessuno lo dice ma Conte ai tempi della Juve non voleva Pirlo: voleva far giocare solo Marchisio e Vidal“.

Kanté – “È sicuramente un grandissimo corridore, ma con pochissima qualità. Il contrario di Eriksen. A Conte piacciono giocatori come Barella, Vidal, Gagliardini e appunto Kanté. Per vincere però servono campioni, ed io a centrocampo non vedo altri campioni oltre a Vidal. Nemmeno si avvicinano”.

