Commisso: “L’Inter è la squadra più forte di Italia. Fiorentina? Vediamo che succede”

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso è stato intercettato da Sportitalia e ha parlato della gara di questa sera tra l’Inter e la viola, valida per la seconda giornata di Serie A e in programma a San Siro alle 20.45, ma che per i nerazzurri sarà la prima, siccome non hanno giocato contro il Benevento la scorsa settimana. Ecco le sue parole: “L’Inter è la squadra più forte d’Italia, sono fortissimi. Vediamo che facciamo. Fiorentina forte? Vediamo“.

