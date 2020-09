Koeman sibillino: “Lautaro Martinez o Depay come post-Suarez? Nulla è da escludere…”

Barcellona-Villarreal sarà la gara con la quale Ronald Koeman esordirà in Liga sulla panchina dei blaugrana. Intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara, il tecnico olandese ha risposto anche ad una domanda relativa al possibile nuovo acquisto in attacco, necessario per rimpiazzare il ceduto Suarez. “Nulla è escluso, ma come ho detto mi concentro sui giocatori che ci sono. Il Barça deve essere sempre pronto a rafforzarsi”, ha dichiarato Koeman al quesito relativo alla scelta tra Lautaro e Depay come post-Suarez.

Stando alle ultime notizie in merito, però, l’ultima offerta avanzata dal Barcellona per Lautaro Martinez sarebbe stata considerata “ridicola” dall’Inter.

