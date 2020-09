TMW – Il Milan mette gli occhi su Kabak, su di lui anche l’Inter

Occhi puntati su Ozan Kabak in questa sessione di calciomercato, ma non è solo l’Inter ad aver sondato il terreno. Anche il Milan, come riportato da Tuttomercatoweb.com pare si sia inserito nella corsa per il centrale dello Schalke 04. Il calciatore piacevà già ai rossoneri quando giocava allo Stoccarda.

I contatti sono in corso, dopo che il Milan di Pioli ha già presentato un’offerta da 4 milioni di euro pià bonus per Jens Petter Hauge del Bodo Glimt, squadra che hanno sconfitto in Europa League. Al momento la distanza economica tra il Milan e lo Schalke 04 per Kabak, però, è davvero tanta.

