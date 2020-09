In occasione dell’esordio in Serie A contro la Fiorentina, come riportato da La Gazzetta dello Sport l’Inter ha deciso di aprire oggi le porte di San Siro alle rappresentanze medico-sanitarie degli Ospedali Humanitas e Sacco.

Tra gli invitati in prima linea nella lotta al covid, Alberto Mantovani, direttore scientifico dell’Humanitas, e Massimo Galli, direttore del reparto Malattie infettive del Sacco.

