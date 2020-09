Inter-Fiorentina, le ultime sulle probabili formazioni: Eriksen c’è, dubbio Brozovic-Gagliardini

Questa sera alle ore 20.45 a San Siro scenderà in campo l’Inter, pronta all’esordio in campionato dopo il rinvio della prima giornata contro il Benevento. Oggi a Milano arriverà la Fiorentina, reduce dalla vittoria all’esordio contro il Torino e pronta a dare battaglia al gruppo nerazzurro. Pochi dubbi di formazione per Antonio Conte, che si prepara a schierare il 3-4-1-2 con l’esordio da titolare dei nuovi arrivati Kolarov ed Hakimi. Sulla trequarti agirà Eriksen, mentre alle sue spalle, al fianco di Barella, ha luogo il vero ballottaggio nella mente del tecnico. Gagliardini o Brozovic? Al momento sembra favorito l’italiano, ma la sensazione è che il dubbio rimarrà fino a pochi minuti prima del fischio d’inizio. Resto della formazione completato da D’Ambrosio e Bastoni in difesa, Perisic sull’out di sinistra e Lautaro Martinez-Lukaku in attacco.

Le probabili formazioni di Inter-Fiorentina:

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, Bastoni, Kolarov; Hakimi, Barella, Gagliardini, Perisic; Eriksen; Lukaku, Lautaro. All. Conte.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ceccherini, Caceres; Chiesa, Amrabat, Castrovilli, Duncan, Biraghi; Kouamé, Ribery. All. Iachini.

