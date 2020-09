Lampard sul mercato: “Diversi giocatori in uscita? Ora sono nostri, poi si vedrà…”

Nonostante la rosa estremamente ampia ed il mercato faraonico condotto fino a qui, Frank Lampard si tiene stretti tutti i suoi calciatori. Interpellato in conferenza stampa in merito alle voci circolanti su alcuni elementi della propria rosa (in particolare Jorginho e Rüdiger), infatti, il manager inglese non si è sbilanciato. Ecco le sue dichiarazioni in merito: “Non mi aspetto nulla in questa finestra di mercato, sono nostri calciatori e questo è un dato di fatto. Circolano tantissime voci, non solo sui giocatori appena citati ma anche su altri. Valuteremo le varie situazioni caso per caso: dovrà essere soddisfatto il calciatore, ma anche io e il club”.

“Sappiamo di avere una rosa molto ampia – prosegue Lampard -, ma per il momento questi restano nostri giocatori. Poi si vedrà più avanti”. Le voci di mercato che coinvolgono Rüdiger e Kanté, in particolare, riguardano l’Inter, che monitora entrambi con grande attenzione.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<