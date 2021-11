GdS – Le probabili formazioni di Inter-Napoli: Inzaghi si affida a Ranocchia. Correa avanti su Dzeko

Le ultimissime sulle possibili scelte dei due allenatori verso il faccia a faccia di questo pomeriggio

Solo una sconfitta del Milan maturata inaspettatamente ieri sera in trasferta contro la Fiorentina poteva rendere ancor più interessante ed importante di quanto già fosse il big match di questo pomeriggio tra Inter e Napoli. Per i nerazzurri si presenta di fatti la grande opportunità di accorciare a -4 rispetto alle due formazioni che al momento guidano la classifica, mentre i partenopei potrebbero tentare la prima vera mini-fuga del campionato andando a +3 rispetto ai rossoneri e addirittura a +10 sugli uomini di Simone Inzaghi.

Per affrontare questa sfida il tecnico piacentino dovrà fare a meno degli infortunati de Vrij e Alexis Sanchez, ma quantomeno riavrà a disposizione sia Dzeko che Bastoni. Se il difensore dovrebbe subito partire dal primo minuto dopo essere rientrato in gruppo lo scorso giovedì, maggiore cautela verrà presa nei confronti dell'attaccante bosniaco, ancora evidentemente non al meglio. Al suo posto è dunque pronto il Tucu Correa, chiamato al primo vero banco di prova della sua stagione in coppia con il connazionale Lautaro Martinez.