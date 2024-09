Riparte la Champions League e lo fa con un formato nuovo di zecca: addio alla vecchia formula a gironi, sostituita da un unico raggruppamento contenente tutte le 36 squadre partecipanti, ognuna pronta a sfidarsi con 8 avversari diversi. Per l’esordio, l’Inter si troverà di fronte il Manchester City di Pep Guardiola, in un remake della finale della stagione 2022/2023.

Per la gara dell’Etihad Stadium, è probabile che Inzaghi si affidi a tutti i suoi fedelissimi. Confermati tutti, dunque, a partire dalla linea difensiva con Pavard, Acerbi e Bastoni. Sugli esterni, Darmian e Dimarco sugli esterni e il classico terzetto, Barella–Calhanoglu–Mkhitaryan, in mediana. Nessun dubbio nemmeno in attacco: ci saranno Thuram e Lautaro Martinez.

Di seguito le probabili formazioni di Manchester City-Inter: