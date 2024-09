Questa sera l’Inter non si troverà “solo” di fronte a una delle squadre più forti al mondo, ma dovrà combattere anche con un record incredibile. I nerazzurri, infatti, sfideranno il Manchester City all’Etihad Stadium, tana nella quale gli uomini di Pep Guardiola vantano numeri impressionanti.

Gli inglesi, infatti, non perdono nei 90 minuti regolamentari in casa, in Champions League, da ben 23 partite. L’ultima sconfitta risale al 19 settembre 2018, praticamente sei anni fa esatti, quando nella prima partita della fase a gironi i Citizens si arresero al Lione. I francesi andarono sul doppio vantaggio nel primo tempo con i gol di Cornet e Fekir, prima che Bernardo Silva accorciasse le distanze a metà ripresa, senza però riuscire a ribaltare il risultato di 1-2 finale. Sono dunque trascorsi 2192 giorni senza che il City conosca sconfitta a casa propria: da allora in poi, 16 vittorie e 7 pareggi.

Per intenderci, il giorno prima l’Inter celebrava in grande stile il suo ritorno in Champions League dopo anni di purgatorio, battendo 2-1 il Tottenham con una rimonta clamorosa nel finale firmata Icardi e Vecino. Servirà una notte magica come quella, più di quella, per scrivere un nuovo capitolo di storia.