8 Febbraio 2026
Probabili formazioni Sassuolo-Inter: Chivu coi titolari
Le possibili scelte di Grosso e Chivu
Appuntamento con la 24esima giornata di Serie A questo pomeriggio per l’Inter in casa del Sassuolo. I nerazzurri con l’obbligo di dare continuità agli ultimi risultati di campionato, ma soprattutto per arrivare nella miglior condizione possibile alla sfida di sabato prossimo nel derby d’Italia contro la Juventus.
Di seguito le probabili formazioni di Sassuolo-Inter:
8 Febbraio 2026 – 18:00
Mapei Stadium, Reggio Emilia
Sassuolo 4-3-3
Formazione49 – Muric 6 – Walukiewicz 21 – Idzes 80 – Muharemovic 3 – Doig 42 – Thorstvedt 18 – Matic 90 – Konè 10 – Berardi 99 – Pinamonti 45 – Laurienté Fabio Grosso
Panchina
12 Satalino, 16 Zacchi, 19 Romagna, 23 Garcia, 25 Coulibaly, 66 Pedro Felipe, 35 Lipani, 40 Vranckx, 44 Iannoni, 50 Bakola, 7 Volpato, 20 Fadera, 8 Nzola, 24 Moro
Ballottaggi
Thorstvedt-Lipani 60-40%
Squalificati
Nessuno
indisponibili
Turati, Boloca, Candè, Pieragnolo
diffidati
Muric, Matic, Doig, Muharemovic, Walukiewicz
Inter 3-5-2
Formazione1 – Sommer 31 – Bisseck 25 – Akanji 95 – Bastoni 11 – Luis Henrique 8 – Sucic 7 – Zielinski 22 – Mkhitaryan 32 – Dimarco 10 – Lautaro Martinez 9 – Thuram Cristian Chivu
Panchina
13 J. Martinez, 12 Di Gennaro, 15 Acerbi, 6 De Vrij, 30 Carlos Augusto, 17 Diouf, 35 Darmian, 41 Kamate, 43 Cocchi, 16 Frattesi, 14 Bonny, 94 P. Esposito
Ballottaggi
Sucic-Frattesi 70-30%, Thuram-P. Esposito 60-40%
Squalificati
Nessuno
indisponibili
Calhanoglu, Dumfries, Barella
diffidati
Barella, Calhanoglu
Arbitro: Daniele Chiffi
Assistenti: Vecchi – Ceccon
Quarto Uomo: Galipò
Var: Camplone AVar: Aureliano