PROBLEMA Frattesi: il retroscena di Inzaghi sulle sue condizioni

Vigilia della sfida dell’Inter contro il Lipsia in Champions League. Inzaghi dovrà rinunciare ad Acerbi per la gara di San Siro, ma c’è il serio rischio che anche Frattesi sia indisponibile per la gara di domani sera. Il centrocampista, infatti, si è allenato a parte nella rifinitura di oggi.

Il motivo lo ha spiegato lo stesso allenatore in conferenza stampa. Questo il suo retroscena sulle condizioni di Frattesi:

“Frattesi si sta trascinando da 10 giorni un problemino alla caviglia. Già dalle due partite prima di andare in Nazionale. Poi è andato in Nazionale, è entrato con il Verona, ieri ha fatto un po’ di allenamento e la caviglia gli ha dato qualche problema. Sarà da valutare, ma oggi non era tranquillo perché non sentiva la caviglia a posto. Speriamo di non perderlo perché sappiamo e lui sa quanto è importante per l’Inter. Speriamo si possa rimettere in breve tempo”.