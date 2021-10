ULTIM’ORA – Problema muscolare per Lautaro Martinez

Le condizioni del Toro

Brutte notizie per l' Inter , che ad ogni sosta per le nazionali ha paura di perdere qualche tassello importante. Questa volta però la paura rischia di essere fondata. Stando a quanto riportato dalla radio argentina "Radio La Red" infatti, Lautaro Martinez si è fermato oggi in allenamento mentre era con la Nazionale Argentina.

A quanto pare si tratta di un lieve muscolare per Lautaro Martinez. Il Toro ha accusato un affaticamento mentre era con la Nazionale. Per non correre rischi e non peggiorare l'infortunio, l'attaccante verrà tenuto a riposo e non verrà impiegato contro il Paraguay. Al suo posto in campo l'altro nerazzurro Correa. Il problema dovrebbe comunque essere di lieve entità e permettere al calciatore di essere a disposizione contro la Lazio.