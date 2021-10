GdS – C’è già la fila per Sanchez: club di Liga sul giocatore nerazzurro

Rayo, Betis e Valencia interessate al cileno ma anche il Siviglia ci sta pensando

Il malcontento di Alexis Sanchez e l'ingaggio pesante del cileno sulle casse nerazzurre spingono l' Inter a pensare a una soluzione: in aiuto del club di Viale della Liberazione, pare esserci già un movimento da parte di alcune società. Il "rumore" del post di Sanchez è arrivato fino in Spagna.

In Liga ci sarebbero infatti diversi club interessati all'ex Barcellona come opzione per gennaio. Rayo Vallecano , Betis e Valencia , come riportato da La Gazzetta dello Sport , sembrano essere le piste più calde ma c'è anche il Siviglia . Il club spagnolo aveva già fatto un timido tentativo nella scorsa primavera ma adesso ci sono davvero le giuste condizioni.

L'ingaggio del giocatore non è un ostacolo, discorso diverso però la trattativa con l'Inter. La società nerazzurra preferirebbe una cessione alla quale i club spagnoli non sembrano essere disposti. Una risoluzione contrattuale potrebbe essere la via, ma in quel caso ci sarebbe da definire la questione buonuscita. Ci sarà tempo in questi due mesi per trovare un'intesa.