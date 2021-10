Mercato – Attenta Inter, la Fiorentina accelera per Scamacca e tenta lo sgambetto

L'attaccante del Sassuolo potrebbe partire nella finestra di gennaio

Potrebbe riaccendersi già a gennaio il mercato degli attaccanti in Serie A. In casa Inter, ad esempio, come circolato negli ultimi giorni potrebbe andar via Alexis Sanchez, deluso dallo scarso minutaggio che gli è stato riservato in queste prime giornate di campionato da Simone Inzaghi. Il centravanti cileno aveva postato appena dopo il match vinto dai nerazzurri sul Sassuolo una storia polemica su Instagram nella quale mostrava la sua delusione per non aver preso parte alla gara del Mapei Stadium.