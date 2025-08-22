Pronostici Inter-Torino: consigli e statistiche

Esordio nella nuova Serie A per Inter e Torino che chiuderanno la prima giornata del campionato 2025/26 con il posticipo di lunedì 25 agosto. Le due formazioni, allenate da Cristian Chivu e Marco Baroni, si affronteranno a San Siro con fischio d’inizio del match programmato per le 20.45. Entrambi i tecnici rappresentano due assolute novità dopo gli addii al termine dello scorso campionato di Simone Inzaghi e Paolo Vanoli.

Come arrivano Inter e Torino: formazioni e ultime news

Se il Torino ha già disputato un match ufficiale lo scorso lunedì vincendo per 1-0 con rete di Vlasic al primo turno di Coppa Italia contro il Modena, per l’Inter sarà invece la primissima gara della nuova stagione. Novità sia da una parte che dall’altra, grazie all’approdo sulle due panchine dei allenatori Cristian Chivu e Marco Baroni.

Il tecnico nerazzurro dovrebbe ripartire dal 3-5-2 di inzaghiana memoria, ma con un’impronta più aggressiva e spregiudicata rispetto al passato. Baroni, invece, inizierà dal 4-3-3, sistema di gioco a cui sta lavorando parecchio e che potrà ulteriormente affinare grazie all’innesto di Asllani in rosa, arrivato in prestito nelle scorse ore dall’Inter.

Parlando dunque delle probabili formazioni di Inter-Torino, Chivu dovrebbe ripartire dalla certezze, ma con un Calhanoglu in meno causa squalifica. Al suo posto si scalda Petar Sucic, utilizzato parecchio durante il pre-campionato e particolarmente apprezzato dall’allenatore. Per i granata diversi volti nuovi, da Anjorin a Ngonge, con il ballottaggio in avanti tra Simeone e Adams.

Inter-Torino: statistiche e precedenti

Gli ultimi precedenti tra Inter e Torino sorridono nettamente ai nerazzurri. Nella passata stagione, ad esempio, sono arrivate ben due successi: 3-2 nella gara di andata e 0-2 in quella di ritorno. Con queste ultime due, l’Inter ha portato a quota sei il numero di vittorie consecutive ottenute contro il Torino. Se consideriamo gli ultimi 12 incroci tra le due squadra, i nerazzurri hanno totalizzato ben 11 vittorie ed 1 solo pareggio nel marzo 2022 in trasferta per 1-1.

Inter-Torino: confronto quote e dove scommettere

Confrontando le quote di Inter-Torino sui principali siti di scommesse, tra le migliori proposte emerge l’1.43 proposto da Betsson per la vittoria dei nerazzurri. Il pareggio viene invece dato a 4.75 contro il successo dei granata pagato 7.10 volte la posta. Altre giocate suggerite riguardano l’Over 2,45 dato da 1.65 da Snai, mentre Lottomatica propone la combo 1 + Goal a 3.10.