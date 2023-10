Qatar Airways è un nuovo sponsor dell’Inter: c’è la firma

In attesa di ufficialità da parte del club, la famiglia nerazzurra si è allargata con un nuovo partner commerciale. Come ripetiamo da giorni, infatti, l’Inter ha raggiunto un accordo con Qatar Airways, la nota compagnia aerea con sede centrale a Doha.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’Inter ha già depositato la firma sull’accordo con il colosso qatariota che in questa fase diventerà solamente un vettore ufficiale nerazzurro al pari di altre partnership, come quelle siglate con eBay nella passata stagione e U-Power nelle scorse settimane.

Non è comunque escluso che, in caso di addio di Paramount+ al termine di questa annata, Qatar Airways possa diventare il nuovo main sponsor dell’Inter a partire dalla prossima stagione.