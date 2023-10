Youth League – Inter-Benfica 1-1, pareggio e rammarico per Chivu

Secondo pareggio di fila per la squadra allenata da Cristian Chivu in Youth League. Dopo il pirotecnico 3-3 della prima giornata contro la Real Sociedad per l’Inter Primavera arriva ancora un pari questo pomeriggio contro il Benfica.

Al vantaggio di Berenbruch siglato all’11’ del primo tempo ha risposto all’82’ la formazione portoghese con una conclusione di Rego sporcata da Stento. Nerazzurri rimasti infine in inferiorità numerica per il rosso estratto a Cocchi dal direttore di gara al 90′. Dopo due giornate, sono due i punti conquistati dall’Inter nel rispettivo girone di Youth League.