Serie A, c’è la data di inizio per la prossima stagione

La Lega Serie A comincia a fare i conti con l’intasamento di partite previsto per la prossima stagione. La rivoluzione nel format delle coppe europee, con più partite previste, oltre al Mondiale per Club FIFA previsto da giugno a luglio avranno inevitabilmente un peso sull’organizzazione del prossimo campionato italiano.

Secondo il Corriere dello Sport, la prima giornata della Serie A 2024-25 dovrebbe essere fissata nel fine settimana del 17-18 agosto 2024. Si tratta di una novità, se consideriamo che normalmente viene concessa una settimana in più di riposo dopo le estati caratterizzate da competizioni per nazionali, come accadrà con l’Europeo di Germania del 2024. Tuttavia, i tempi saranno inevitabilmente stretti e questo spinge la Lega Serie A a partire in anticipo.