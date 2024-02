Supercoppa, final four o gara secca? Presa la decisione per l’anno prossimo

L’edizione della Supercoppa Italiana disputata a gennaio in Arabia Saudita, con il nuovo formato delle final four che comprende due semifinali e la finale, ha fatto molto discutere. Era davvero indispensabile sobbarcarsi un viaggio in Medio Oriente e aggiungere una potenziale partita a una stagione già ricca di impegni?

Ebbene, l’orientamento della Lega Serie A sembra non cambiare neppure in vista della prossima annata, quando le partite per molte squadre aumenteranno vista la riforma delle coppe europee e il Mondiale per Club FIFA in estate. Confermato, dunque, il formato final four che quest’anno ha visto l’Inter trionfare battendo la Lazio in semifinale e il Napoli (a sua volta prevalso sulla Fiorentina) in finale, così come la sede: ancora Arabia Saudita

Ciò che dovrebbe cambiare è invece il periodo. La competizione non si disputerà più a metà gennaio come accaduto quest’anno (dal 18 al 22), bensì nel mese di dicembre. Questo quanto riporta il Corriere dello Sport.