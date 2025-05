Ecco quanto guadagna l’Inter con la finale di Champions

Giunti alla vigilia di Psg-Inter, la tensione è ormai alle stelle verso l’attesa finalissima di Champions League. I tifosi nerazzurri già in queste ore stanno inondando Monaco coi propri colori, mentre la squadra è appena atterrata in Germania e nel pomeriggio andrà all’Allianz Arena per la rifinitura prima del grande giorno.

In ballo c’è chiaramente un trofeo che l‘Inter ha sollevato per ben 3 volte nel corso della sua storia e che due anni fa è riuscita solamente a sfiorare. Se è vero che i nerazzurri non vincono la Champions da 15 anni, va pure ricordato che i francesi questa coppa non l’hanno mai conquistata. Insomma, stimoli sia da una parte che dall’altra per cercare di far proprio il bottino.

A proposito di premi, l’Inter nel bilancio dei primi 9 mesi di questa stagione diffuso ieri, ha riportato di aver già incassato dall’Uefa ben 137 milioni di euro per il percorso svolto in quest’ultima Champions League. In caso di vittoria sul Psg, invece, questa cifra andrebbe a schizzare a quota 143 milioni. E non è tutto, perché il trionfo europeo darebbe ai nerazzurri il pass per la Supercoppa Europea di agosto e dunque un ulteriore bonus partecipazione da 4 milioni di euro.