PSG-Inter, spettro rigori: ecco chi calcia dal dischetto

Questa sera PSG-Inter deciderà chi vincerà l’edizione 2024/2025 della Champions League. All’Allianz Arena le due squadre si preparano a una gara equilibratissima, che potrebbe decidersi anche oltre i 90 minuti e, in extrema ratio, ai calci rigore.

Proprio in virtù di questa posssibilità, La Gazzetta dello Sport ha stilato la lista dei possibili protagonisti nelle due squadre dagli undici metri. Una lotteria nella quale, peraltro, potrebbero risultare decisivi anche Sommer e Donnarumma, entrambi molto bravi nel neutralizzare gli avversari dal dischetto.

In casa Inter, oltre all’imprescindibile Calhanoglu, un altro nome potrebbe essere Asllani dalla panchina, vista l’ottima confidenza nell’ultimo periodo, ma anche Mkhitaryan e Taremi. Buone chance anche per Lautaro Martinez, se la sua condizione fisica dovesse permetterlo. Gli altri nomi potrebbero essere Acerbi, Zielinski e Zalewski. I 5 favoriti in casa PSG, invece, potrebbero essere Vitinha, Goncalo Ramos, Dembélé, Doué e Kvaratskhelia.